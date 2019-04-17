На челябинском оборонном предприятии проходят следственные действия в рамках дела о хищении более 300 млн рублей

На челябинском предприятии АО "Специальное конструкторское бюро "Турбина" сотрудниками регионального УФСБ проводятся следственные действия в рамках уголовного дела о мошенничестве.

"Сотрудниками УФСБ России по Челябинской области проводятся следственные действия в рамках возбужденного следственным отделом управления уголовного дела по факту хищения более 300 млн руб., выделенных в рамках гособоронзаказа АО "Специальная конструкторская бюро "Турбина", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Добавим, что АО "Специальное конструкторское бюро "Турбина" является оборонным предприятием, занимается производством малогабаритных газотурбинных двигателей и многофункциональных газотурбинных энергоагрегатов.