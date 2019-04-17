17 Апреля 2019
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Российская бобслеистка, пойманная на допинге и отстраненная от ОИ из-за ошибки медиков, подала в суд на госструктуру

Российская бобслеистка Надежда Сергеева, пойманная на допинге во время Олимпиады-2018, судится с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА).

Напомним, что на игры в Пхенчхан российские спортсмены ехали в нейтральном статусе и находились под пристальным вниманием со стороны допинговым организаций. Два спортсмена из России на допинге все же попались - Сергеева и керлингист Александр Крушельницкий, который вместе со своей женой Анастасией Брызглавой завоевал бронзовую медаль в миксте. Данный результат после был аннулирован. Так же как и 12-е место Сергеевой, добытое вместе с разгоняющей Анастасией Кочержовой в соревнованиях экипажей бобов-двоек.

В допинг-пробе Сергеевой был обнаружен запрещенный Всемирным антидопинговым агенством (WADA) триметазидин. Спортсменка после независимых экспертиз выяснила, что данный препарат содержится в легальной добавке метионин, которую она получала от ФМБА, пишет sport24.ru.

Спортсменка обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS), где смогла доказать, что не знала о том, что принимает запрещенные вещества. На упаковке и в описании препарата наличие триметазидина не значилось. Дело закрыли осенью и в минувшем сезоне Сергеева выступала на соревнованиях без ограничений.

бобслеистка Надежда Сергеева(2019)|Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann

Сейчас бобслеистка пытается через суд выбить компенсацию ущерба от ФМБА и завода-изготовителя метионина.

Между тем, ФМБА не считает себя виновным в допинговых проблемах бобслеистки.

"Допускается производить и разрешенные, и неразрешенные препараты на одной линии. Месяц производится для обычных людей, месяц - разрешенный. Сергеева судится с нами, потому что судиться больше не с кем", - цитирует ТАСС слова главы ФМБА Владимира Уйбы.

По его словам, ведомство препарат закупило и выдало. А то, что там содержалась субстанция из предыдущей партии выпуска - "стало откровением для всех".

В данный момент слушания проходят в Хорошевском суде Москвы. В случае если иск Сергеевой будет удовлетворен, то федеральная структура может впервые понести ответственность за судьбу конкретного спортсмена.

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Российская бобслеистка, пойманная на допинге и отстраненная от ОИ из-за ошибки медиков, подала в суд на госструктуру

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Теги: Надежда Сергеева, допинг, Федеральное медико-биологическое агентство, триметазидин



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