Новые мощности на Воронежской ТЭЦ-1 введут в срок. Гусев проинспектировал

Новые мощности на Воронежской ТЭЦ-1 будут введены в срок, в этом заверили губернатора Александра Гусева во время его посещения предприятия. Работы по строительству новой парогазовой установки выполнены на 95%.

Инспекция строительной площадки парогазовой установки 223 МВт состоялась 16 апреля, в Воронеж для этого прибыл гендиректор ПАО "Квадра" Семен Сазонов. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Инвестиции в парогазовую установку (ПГУ) составили больше 15 млрд руб, строительство завершено на 95%, сообщил Сазонов. Он пообещал, что мощности введут в эксплуатацию в конце 2019 года.

Александр Гусев отметил, что возводимая парогазовая установка является важным объектом для жизнедеятельности города. Глава региона выразил надежду, что компания закончит работу в назначенный срок.

"Во-первых, мы получаем новый объект экономики. Во-вторых, это совершенно другой уровень надежности", - сказал губернатор.

По его словам, современное оборудование, которое может десятилетиями работать для выработки энергии и тепла.

"Я очень рад, что объект прошел точку невозврата в строительстве", - добавил губернатор.

Ход строительства находится под постоянным контролем — в том числе и посредством видеокамер, размещенных на объекте.

На площадке работают более 800 человек и 52 единицы техники.

Введение в строй парогазового блока позволит увеличить выработку электроэнергии, повысить конкурентоспособность продукции ТЭЦ, снизить удельные расходы на выработку электроэнергии до уровня 230 г/кВтч и повысить надежность электро- и теплоснабжения потребителей Воронежа.

Воронежская ТЭЦ-1 снабжает теплом жителей Левобережного (преимущественно в летнее время), Ленинского и Железнодорожного районов города, а также свыше тысячи предприятий, в том числе крупнейшие воронежские заводы — Воронежсинтезкаучук и Рудгормаш. С 2016 года ведется строительство парогазовых установок, которые должны заменить устаревшее оборудование и повысить электрическую мощность ТЭЦ.