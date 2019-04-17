17 Апреля 2019
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

Два иностранца сбежали в Югру от преследований и получили серьёзные сроки за убийство и попытку угнать машину

Ханты-Мансийский окружной суд наказал двух казахов за то, что они, сбежав от преследования на родине в Югру, совершили убийство и попытались угнать машину жертвы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.
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Иностранцы в сентябре 2017 г., чтобы избежать преследования в Казахстане, незаконно прибыли в Россию. В ноябре того же года, в ноябре 2017 г., находясь в охотничьих угодьях в Сургутском районе, они решили убить двух охотников, чтобы завладеть машиной. Один из злоумышленников похитил двуствольное ружье и передал его подельнику. Тот зашёл в охотничий домик и сразу застрелил одного человека.

Затем убийца выстрелил во второго потерпевшего, но из-за его активного сопротивления преступник не смог довести замысел до конца. Нападавшим пришлось бежать, но они не смогли завести автомобиль своих жертв. На стоянке их и "взяли" полицейские.

За свои деяния налётчики получили 14 и 17 лет колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил иски о возмещении морального вреда на сумму в 2 млн руб. с каждого осужденного. Приговор в силу не вступил.

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Два иностранца сбежали в Югру от преследований и получили серьёзные сроки за убийство и попытку угнать машину

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Теги: побег в Югру, убийство, срок, компенсация морального вреда



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