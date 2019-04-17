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Политика

"Роснефть" направит на дивиденды рекордные 274,6 млрд

Совет директоров "Роснефти" рекомендовал направить на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО. Сумма финальных выплат может составить 11,33 руб. на акцию, а с учетом промежуточных выплат - 25,91 руб.

Общая сумма дивидендов увеличится в 2,5 раза по сравнению с выплатами по итогам 2017 г.

Дополнительно к сумме, выплаченной по итогам первого полугодия, "Роснефть" направит 120,1 млрд руб. Общая сумма дивидендов составит 274,6 млрд руб., сумма является рекордной за всю историю компании.

Напомним, основной акционер "Роснефти" - государственный "Роснефтегаз", которому принадлежит 50%, одна акция принадлежит Росимуществу. 19,75% акций у британской BP, у катарского суверенного фонда QIA — 18,93%, у швейцарского сырьевого трейдера Glencore — 0,57%.

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Теги: Роснефть, дивиденды, выплаты акционерам



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