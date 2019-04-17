Опубликован рейтинг регионов, из которых россияне чаще всего уезжают на заработки

Росстат назвал регионы, из которых россияне чаще всего уезжают на заработки, сообщает "Российская газета".

Лидерами по оттоку населения для заработков стали Московская и Ленинградская области - 22,4 процента от числа работающих и 18 процентов соответственно.

Также высок отток населения в Республике Адыгея (17,1% трудящихся), Чувашии (13,6%), Калмыкии (12,8%).

Лидером по количеству работодателей является Москва - там трудятся 22,9% приезжих от общего числа работающих граждан в этом городе. На втором месте Тюмень и Тюменская область (18,6%). Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (7,3%).

Ранее Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округ вошли в первую пятерку рейтинга регионов по безработице.

При среднероссийском показателе 4,8% по итогам ноября-января, на Ямале и в Югре уровень безработицы составил 2,2% и 2,5% соответственно. В соседней Тюменской области уровень безработицы тоже ниже среднероссийского - 4,5%.

Замыкает рейтинг Ингушетия, где уровень безработицы составляет 26,3%. Предпоследнюю строчку занимает Карачаево-Черкессия (16,2%).