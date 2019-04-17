На Ямале разработали законопроект о налоговых льготах для инвесторов в развитие Арктики

Власти Ямала разработали законопроект, предусматривающий налоговые льготы для инвесторов в Арктике, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, предлагается внести поправки в окружной закон о налоге на прибыль организаций. Автором проекта является окружной департамент экономики. Согласно тексту документа, опубликованному на сайте окружного правительства, компании будут получать скидку по налогам до 90%.

"Инвестиционный налоговый вычет в отношении расходов налогоплательщика вправе применять организации, осуществляющие добычу высоковязкой нефти из нефтяных оторочек газонефтяных (нефтегазовых) залежей, в которых нефть в подгазовых зонах подстилается подошвенной водой, и включенные в Перечень", — говорится в тексте проекта.

Кроме того, в документе говорится, что налоговым вычетом облагаются:

расходы компаний на подходные каналы, подводные сооружения, созданные в результате проведения дноуглубительных работ;

радиолокационные системы управления движением судов;

объекты инфраструктуры морского порта, необходимые для функционирования Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности;

средства навигационного оборудования и другие объекты навигационно-гидрографического обеспечения морских путей;

объекты и средства автоматической информационной системы, единой службы контроля судоходства и управления судоходством.

С 15 апреля по 23 апреля проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу, после которой будет направлен на рассмотрение в окружное заксобрание.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин, выступая на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге, пообещал особые преференции для инвесторов в Арктике. Он сообщил, что уже давно отдал поручение правительству России вместе с экспертами и представителями бизнеса разработать проект специального федерального закона об особой системе преференций для инвесторов Арктической зоны. Глава государства потребовал выполнить эту работу максимально оперативно, чтобы уже этой осенью депутаты Госдумы рассмотрели и приняли этот закон.

Также Владимир Путин отдал поручение вывести уровень жизни в российский Арктике на уровень не ниже среднероссийского. По словам главы Ямала Дмитрия Артюхова, выполнить эту задачу в регионе помогут инфраструктурные проекты.

А на днях спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в Сабетте инициировала появление базового закона о развитии Арктики.

"Пора переходить к полноценной системе преференций для всех, кто готов работать в арктической зоне. Президент поручил принять соответствующий законопроект в осеннюю сессию. Также им была поставлена задача использовать в Арктике инструменты поддержки инвестиций, апробированные в дальневосточных регионах", — сказала глава Совфеда.

Матвиенко предложила провести в Совете Федерации парламентские слушания по теме развития Арктики, на которые надо пригласить представителей федеральной и региональной власти, бизнеса, экспертов. По итогам обсуждения будут подготовлены конкретные предложения по совершенствованию законодательства в целях создания условий для реализации масштабных проектов освоения региона. Их можно использовать и при разработке Стратегии развития Арктики до 2035 г., проект которой должен быть представлен в этом году. Глава СФ полагает, что надо принять базовый закон о развитии арктической зоны.

Таким образом, в ЯНАО оперативно откликнулись на инициативы федеральных властей и представили свои законодательные предложения.