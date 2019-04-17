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Общество Челябинская область

Председателем Челябинского облсуда назначен Вячеслав Малашковец

Вячеслав Малашковец указом президента назначен председателем Челябинского областного суда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, в декабре Высшая квалификационная коллегия судей РФ рекомендовала кандидатуру Вячеслава Малашковца на должность председателя Челябинского облсуда.

Как сообщало Накануне.RU, Малашковец в начале октября был назначен исполняющим обязанности председателя Челябинского областного суда. Ранее он занимал должность заместителя председателя облсуда, курировал рассмотрение уголовных дел.

Сергей Минин, с 2014 года возглавлявший суд, указом президента был назначен председателем Седьмого кассационного суда.

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Председателем Челябинского облсуда назначен Вячеслав Малашковец

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Теги: Вячеслав Малашковец, челябинский областной суд



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