Председателем Челябинского облсуда назначен Вячеслав Малашковец

Вячеслав Малашковец указом президента назначен председателем Челябинского областного суда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, в декабре Высшая квалификационная коллегия судей РФ рекомендовала кандидатуру Вячеслава Малашковца на должность председателя Челябинского облсуда.

Как сообщало Накануне.RU, Малашковец в начале октября был назначен исполняющим обязанности председателя Челябинского областного суда. Ранее он занимал должность заместителя председателя облсуда, курировал рассмотрение уголовных дел.

Сергей Минин, с 2014 года возглавлявший суд, указом президента был назначен председателем Седьмого кассационного суда.