17 Апреля 2019
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"Ими двигала вендетта": Дерипаска назвал "истинные причины" введенных против него санкций США

Российский олигарх Олег Дерипаска рассказал об истинных, на его взгляд, причинах введенных против него американских санкций.
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Напомним, недавно Минфин США отчитался, что Дерипаска потерял контроль над своими бизнесами.

Как заявил миллиардер в интервью газете Financial Times, все ограничительные меры Штатов основаны на "грязной лжи". Он убежден, что американские политики ошибаются, что могут решить проблемы, вредя частному бизнесу.

Также олигарх заявил, что конгресс хочет "больше крови", но не представляет, что происходит в России или где-то еще в мире. "Ими двигала вендетта, месть", - считает он.

Как напоминает ПолитЭксперт, санкции в отношении Олега Дерипаски и связанных с ним компаний США ввели в 2018 году.

Напомним, недавно Дерипаска выразил готовность отказаться от контрольного пакета акций в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он это сделал в En+.

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"Ими двигала вендетта": Дерипаска назвал "истинные причины" введенных против него санкций США

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Теги: Дерипаска, США, санкции



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