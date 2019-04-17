17 Апреля 2019
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Общество Тюменская область

Глава "Сбербанка" опроверг информацию о продаже Антипинского НПЗ азербайджанской SOCAR

Глава "Сбербанка" Герман Греф опроверг данные о том, что Антипинский нефтеперерабатывающий завод может купить азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR.
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Напомним, в конце марта стало известно, что "Сбербанк" и ГК "Новый поток", куда входит НПЗ, в течение полугода планируют продать актив. Рассматриваются несколько вариантов сделки. При этом продажа акций может покрыть обязательства "Нового потока" перед финансовым учреждением. После этого появилась информация, что 100% акций Антипинского НПЗ и нефтяных месторождений группы – Могутовского, части Гремячевского и Воронцовского – может купить азербайджанская SOCAR. За них она якобы заплатит символическую сумму, но возьмет на себя долг в $3 млрд.

Греф в разговоре с ТАСС опроверг возможность такой сделки.

Ранее опрошенные Накануне.RU эксперты, оценивая перспективы продажи НПЗ, заявили, что речь идёт о торговле "неликвидом" – переработка нефти в России оказывается убыточна. С другой стороны, производство можно вывести "в плюс", но для этого нужны финансовые и административные ресурсы. Поэтому купить НПЗ может компания, которая готова на первых порах потерять в деньгах, но потом выиграть за счёт успешного лоббирования повышения индексирующей надбавки.

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Глава "Сбербанка" опроверг информацию о продаже Антипинского НПЗ азербайджанской SOCAR

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Теги: Герман Греф, Сбербанк, Антипинский НПЗ, SOCAR



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Ранее 05.04.2019 07:44 Мск СМИ: Антипинский НПЗ выкупит азербайджанская SOCAR
Ранее 29.03.2019 09:41 Мск Антипинский НПЗ купит тот, кто готов сначала терпеть убытки, но потом пролоббировать свои интересы
Ранее 28.03.2019 09:07 Мск Сбербанк и "Новый поток" продают Антипинский НПЗ

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