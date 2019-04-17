Глава "Сбербанка" опроверг информацию о продаже Антипинского НПЗ азербайджанской SOCAR

Глава "Сбербанка" Герман Греф опроверг данные о том, что Антипинский нефтеперерабатывающий завод может купить азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR.

Напомним, в конце марта стало известно, что "Сбербанк" и ГК "Новый поток", куда входит НПЗ, в течение полугода планируют продать актив. Рассматриваются несколько вариантов сделки. При этом продажа акций может покрыть обязательства "Нового потока" перед финансовым учреждением. После этого появилась информация, что 100% акций Антипинского НПЗ и нефтяных месторождений группы – Могутовского, части Гремячевского и Воронцовского – может купить азербайджанская SOCAR. За них она якобы заплатит символическую сумму, но возьмет на себя долг в $3 млрд.

Греф в разговоре с ТАСС опроверг возможность такой сделки.

Ранее опрошенные Накануне.RU эксперты, оценивая перспективы продажи НПЗ, заявили, что речь идёт о торговле "неликвидом" – переработка нефти в России оказывается убыточна. С другой стороны, производство можно вывести "в плюс", но для этого нужны финансовые и административные ресурсы. Поэтому купить НПЗ может компания, которая готова на первых порах потерять в деньгах, но потом выиграть за счёт успешного лоббирования повышения индексирующей надбавки.