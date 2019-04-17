В Челябинске два человека, которые получили ожоги ног из-за аварии на теплотрассе, остаются в больнице

В Челябинске 77 домов остаются без отопления и горячей воды в результате коммунальной аварии.

"В большей части МКД теплоснабжение было восстановлено в период с 23-00. В 77 домах отопление и горячее водоснабжение вернутся в ближайшее время. Коллектив АО "УСТЭК-Челябинск" выполняет ремонтные работы в максимально сжатые сроки", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Напомним, 16 апреля произошла коммунальная авария на пересечении улиц Братьев Кашириных и 40-летия Победы в результате проводимых испытаний теплоснабжающей организацией УСТЭК. Без горячего водоснабжения и отопления остались 705 домов. Прокуратурой организована проверка.

"В ходе плановых испытаний на максимальную температуру теплоносителя был обнаружен дефект тепловых сетей. Специалисты компании АО "УСТЭК-Челябинск" незамедлительно выехали на место повреждения и приняли все меры для восстановления теплоснабжения района. Дополнительно к месту повреждения тепловых сетей были стянуты аварийные службы города", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что данные испытания являются обязательными и проводятся один раз в пять лет в конце отопительного сезона. Это помогает выявлять ненадежные и потенциально опасные участки трубопроводов.

На место аварии выезжал врио губернатора Алексей Текслер. Он дал поручение максимально быстро устранить последствия аварии и вернуть теплоснабжение в квартиры горожан.

При аварии ожоги получили пять человек. Им оказана медицинская помощь. Три человека от госпитализации отказались.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава, два человека 19 и 46 лет с ожогами ног остаются в областном ожоговом центре.

"Их состояние близко к удовлетворительному, наблюдается положительная динамика. Пациентов обезболили и оказывают всю необходимую медицинскую помощь с применением высококачественных материалов", - сообщили в пресс-службе ведомства.