17 Апреля 2019
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Общество В России

За восемь лет число россиян с ожирением выросло в два раза

Роспотребнадзор рассказал об увеличении числа страдающих от ожирения россиян.
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Около 14% мужчин и 26% женщин имеют избыточную массу тела, сообщили в ведомстве.

"С 2011 года почти в два раза увеличились показатели заболеваемости ожирением взрослого населения от 18 лет и старше. Мы исходили из того, что в России около 14% мужчин и 26% женщин имеют избыточную массу тела", - цитирует ТАСС заместителя главы Роспотребнадзора Ирину Брагину.

Она уточнила, что в возрасте 20 лет примерно 5% населения имеют ожирение, к 30 годам этот показатель увеличивается до 10% населения, а к 40 годам уже 30% населения имеют ожирение. Также растет и детское ожирение, добавила она.

При мониторинге рациона питания населения в РФ выявлен избыток потребления жира, углеводов и дефицит белка, сообщила чиновник.

В феврале этого года в Роспотребнадзоре рассказали, что рассматривают иностранный опыт борьбы с ожирением. Например, японский: в этой стране граждане должны проходить регулярные замеры, и если их талия превышает определенные показатели (90 см для мужчин и 80 см для женщин), то человека с наметившимся ожирением отправляют на консультации к диетологам или другим врачам, а работодателей штрафуют, поскольку они не следят за состоянием здоровья сотрудников.

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За восемь лет число россиян с ожирением выросло в два раза

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Теги: ожирение, лишний вес, россияне



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