Рост ВВП Китая оказался выше ожидаемого - экономику стимулировало государство

Данные китайской статистики об экономическом росте в первом квартале текущего года показывают, что ВВП страны вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. С одной стороны, это самые низкие темпы роста за все 27 лет, когда публикуются квартальные данные. С другой - показатели оказались несколько лучше, чем ожидали аналитики. Кроме того, как сообщает South China Morning Post, экономика развивается в соответствии с замыслами правительства, планировавшего квартальный рост ВВП в коридоре от 6,0% до 6,5%.

Китай сталкивается с рядом серьёзных препятствий, таких как торговая война с США, слабое потребление внутри страны, снижение экспорта, а также задолженность в государственном и частном секторах.

Экспорт также показывает признаки роста, однако импорт снижается, что свидетельствует о слабости внутреннего спроса.

Несмотря на все эти сложности, некоторый рост показывают инвестиции в основной капитал (недвижимость, инфраструктуру). Розничные продажи также выросли на 8,7%, выше ожидавшихся 8,4%. Помог добиться неплохих квартальных показателей и рост промышленного производства, составивший 8,5%. Всё это демонстрирует эффективность мер руководства КНР по стимулированию экономики.

На этом фоне продолжаются торговые переговоры Пекина и Вашингтона, последней новостью которых стало то, что Соединённым Штатам не удалось заставить китайскую сторону отказаться от субсидирования своих предприятий.