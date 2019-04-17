17 Апреля 2019
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Армия и ВПК В России

В России приступили к разработке АПЛ для "Цирконов"

В Санкт-Петербурге начались опытно-конструкторские работы по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения. Работы будет вести морское бюро машиностроения "Малахит".

Сотрудники бюро в конце 2018 года завершили научно-исследовательскую работу под шифром "Хаски" и приступили ко второму этапу – опытно-конструкторским работам под шифром "Лайка". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Одним из видов ударного оружия подлодки будут гиперзвуковые ракеты "Циркон". Известно также, что у АПЛ также будет единая интегрированная система боевого управления с искусственным интеллектом.

Как ранее сообщалось, в России разработают новую баллистическую ракету под атомные подлодки пятого поколения "Хаски". Предполагается, что новая ракета придет на смену стратегической системе "Булава" и сможет противостоять будущим угрозам 2030 года. Ее характеристики позволят противодействовать космическому эшелону ударных средств, а запускать ракету можно будет из любого района и на всех направлениях.

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В России приступили к разработке АПЛ для "Цирконов"

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Теги: атомная подводная лодка пятого поколения, цирконы



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