Предприниматель, который вырубил в центре города клёны, планирует посадить новые деревья

Предприниматель из Екатеринбурга, который вырубил в центре города клёны, планирует высадить новые деревья. Об этом представитель собственника сообщил в письме, направленном на имя главы города Александра Высокинского. Обращение опубликовала у себя на странице в Facebook советник мэра Екатерина Куземка, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Собственник подтвердил, что 13 апреля был выполнен снос двух зелёных насаждений на земельном участке. В письме также сообщается, что решение городской думы от 2010 года даёт собственнику право на вырубку деревьев по своему усмотрению.

В итоге на месте вырубленных деревьев должны появится новые зелёные насаждения.

"Дополнительно сообщаю, что при создании архитектурно-градостроительной концепции земельного участка будет выполнено улучшенное восстановительное озеленение", - сообщается в письме.

Напомним, что снос деревьев в администрации города назвали незаконным. Накануне стало известно, что на главной пешеходной улице Екатеринбурга - Вайнера - вырубили почти под корень старые клены. Вырубку деревьев якобы затеял местный бизнесмен ради строительства объекта.