Мишель Обама в день пожара в Нотр-Даме оказалась в опасной близости от горящего собора

17 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как проходила КТО в Тюмени

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика

Мишель Обама в день пожара в Нотр-Даме оказалась в опасной близости от горящего собора

Бывшая первая леди США Мишель Обама (55) в день, когда сгорел собор Парижской Богоматери, оказалась совсем рядом с местом трагического ЧП.

В понедельник Обама в хорошем настроении села на борт известного плавучего ресторана Ducasse sur Seine и отправилась в гастрономическую экскурсию по Сене. Судно начинает движение от Эйфелевой башни и проходит через центральную часть Парижа, гостям подают блюда от знаменитого мишленовского повара Алена Дюкасса.

И вот Мишель и другие гости ресторана приблизились к острову Сите посреди Сены – на нем стоит Нотр-Дам-де-Пари. Настроение у всех сразу же ухудшилось: ужин уже был подан, но угощаться и веселиться никому не хотелось. В итоге капитан судна принял решение сменить курс и не подплывать совсем близко к острову.

Позже Мишель написала в своем твиттере: "Величие Нотр-Дама – история, мастерство и духовность – захватывают наши души и приближают к пониманию того, кто мы и кем можем быть. Я нахожусь сегодня вечером в Париже, и мое сердце болит вместе с сердцами французов. И все же я знаю, что Нотр-Дам скоро снова будет благословлять нас".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Мишель Обама в день пожара в Нотр-Даме оказалась в опасной близости от горящего собора

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: мишель обама, пожар в нотр-даме, париж



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 1243

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети