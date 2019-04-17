Мишель Обама в день пожара в Нотр-Даме оказалась в опасной близости от горящего собора

Бывшая первая леди США Мишель Обама (55) в день, когда сгорел собор Парижской Богоматери, оказалась совсем рядом с местом трагического ЧП.

В понедельник Обама в хорошем настроении села на борт известного плавучего ресторана Ducasse sur Seine и отправилась в гастрономическую экскурсию по Сене. Судно начинает движение от Эйфелевой башни и проходит через центральную часть Парижа, гостям подают блюда от знаменитого мишленовского повара Алена Дюкасса.

И вот Мишель и другие гости ресторана приблизились к острову Сите посреди Сены – на нем стоит Нотр-Дам-де-Пари. Настроение у всех сразу же ухудшилось: ужин уже был подан, но угощаться и веселиться никому не хотелось. В итоге капитан судна принял решение сменить курс и не подплывать совсем близко к острову.

Позже Мишель написала в своем твиттере: "Величие Нотр-Дама – история, мастерство и духовность – захватывают наши души и приближают к пониманию того, кто мы и кем можем быть. Я нахожусь сегодня вечером в Париже, и мое сердце болит вместе с сердцами французов. И все же я знаю, что Нотр-Дам скоро снова будет благословлять нас".