17 Апреля 2019
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Общество Челябинская область

Зима идет, зиме дорогу! Челябинцы и жители горнозаводской зоны Южного Урала "проснулись" зимой

В минувшую ночь на территории Челябинска, городов Златоуст и Миасс, в целом горнозаводской зоны установился настоящий снежный покров, при это ночью и в утренние часы температура опускалась ниже -9 градусов по Цельсию. Региональное управление МЧС по Челябинской области предупредило об усилении ветра 16 и 17 апреля до 18-23 м/с. Несмотря на такую погоду, на утро 17 апреля серьезных происшествий не было зарегистрировано, передает корреспондент Накануне.RU.

Аэропорт Челябинска, как сообщили в пресс-службе, работает в штатном режиме, рейсы отправляются и принимаются по расписанию. Автомобилисты, несмотря на предупреждение, "откопали" свои машины и отправились на работу и по делам.

По прогнозам синоптиков, неустойчивая погода на Южном Урале продержится до конца недели, а после выходных южноуральцам пообещали настоящую весну.

снег, Челябинск,(2019)|Фото: Накануне.RU

Ранее мы писали, что коммунальные службы и специалисты мэрии продолжают устранять последствия крупной аварии на сетях в Калининском районе Челябинска, без воды и частично без отопления с 16 апреля осталось несколько десятков многоквартирных домов. К делу подключилась прокуратура.

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Зима идет, зиме дорогу! Челябинцы и жители горнозаводской зоны Южного Урала "проснулись" зимой

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Теги: МЧС России по Челябинской области, аэропорт Челябинска, непогода



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