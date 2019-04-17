Зима идет, зиме дорогу! Челябинцы и жители горнозаводской зоны Южного Урала "проснулись" зимой

В минувшую ночь на территории Челябинска, городов Златоуст и Миасс, в целом горнозаводской зоны установился настоящий снежный покров, при это ночью и в утренние часы температура опускалась ниже -9 градусов по Цельсию. Региональное управление МЧС по Челябинской области предупредило об усилении ветра 16 и 17 апреля до 18-23 м/с. Несмотря на такую погоду, на утро 17 апреля серьезных происшествий не было зарегистрировано, передает корреспондент Накануне.RU.

Аэропорт Челябинска, как сообщили в пресс-службе, работает в штатном режиме, рейсы отправляются и принимаются по расписанию. Автомобилисты, несмотря на предупреждение, "откопали" свои машины и отправились на работу и по делам.

По прогнозам синоптиков, неустойчивая погода на Южном Урале продержится до конца недели, а после выходных южноуральцам пообещали настоящую весну.

Ранее мы писали, что коммунальные службы и специалисты мэрии продолжают устранять последствия крупной аварии на сетях в Калининском районе Челябинска, без воды и частично без отопления с 16 апреля осталось несколько десятков многоквартирных домов. К делу подключилась прокуратура.