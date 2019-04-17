В Швейцарии завели уголовное дело на Тельмана Исмаилова

В Швейцарии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Его подозревают в совершении трех экономических преступлений, в том числе в мошенничестве с кредитными средствами.

Уголовное дело прокуратура Цюриха завела после проверки заявления, поступившего из БМ-банка, пишет "Коммерсантъ". В нем говорилось о том, что принадлежавшая Исмаилову группа компаний АСТ в 2012-2014 годах заняла у БМ-банка 230 млн долларов, но потом перестала обслуживать кредиты и в результате задолжала 15 млрд рублей.

Кроме того, банк выяснил, что часть кредитных средств была выведена в Швейцарию и там переписана на местные компании и граждан.

Напомним, в декабре 2017 года в России Исмаилову заочно предъявили обвинения в убийстве. По данным следствия, он является организатором убийства двух предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева, совершенного в 2016 году.

Кроме того, ранее бывшего владельца Черкизовского рынка заподозрили в организации похищения певца Авраама Руссо. Известный артист написал заявление на своих обидчиков спустя 14 лет после инцидента.

До 2008 года Тельман Исмаилов был крупным столичным бизнесменом - его группе АСТ принадлежал Черкизовский рынок, комплекс зданий в Измайлово, ресторан "Прага" на Новом Арбате, здание "Военторга", земли в Подмосковье. В 2008 году рынок снесли, а Исмаилов уехал за границу.