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"Аякс" сенсационно выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов, "Барселона" разгромила "МЮ"

Итальянский "Ювентус" завершил свое выступление в Лиге чемпионов. В ответном четвертьфинале команда на своем поле неожиданно уступила голландскому "Аяксу", передает корреспондент Накануне.RU.

Счет в матче открыл нападающий "Юве" Криштиану Роналду, однако вскоре Донни ван де Бек забил ответный мяч. Победу "Аяксу" принес Матейс де Лигт. Напомним, первая встреча этих команд в Амстердаме завершилась вничью 1:1.

В другом четвертьфинале обошлось без сенсаций: один из фаворитов ЛЧ - испанская "Барселона" - на своем поле разгромила английский "Манчестер Юнайтед". Дубль оформил форвард "сине-гранатовых" Лионель Месси, еще один гол на счету полузащитника Филиппе Коутиньо. Первая встреча "МЮ" и "Барсы" завершилась со счетом 1:0 в пользу каталонской команды.

Напомним, сегодня состоятся еще две ответных встречи 1/4 финала: английский "Манчестер Сити" на своем поле примет другого представителя Англии "Тоттенхем", а португальский "Порту" дома сыграет с английским "Ливерпулем".

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"Аякс" сенсационно выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов, "Барселона" разгромила "МЮ"

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Теги: Аякс, Ювентус, Лига чемпионов



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