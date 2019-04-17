В Прикамье от укусов клещей пострадали уже 29 человек

В Пермском крае отмечен характерный для региона весенний подъем клещевой активности. С начала сезона за медицинской помощью из-за присасывания клещей обратились 29 человек, в том числе шесть детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

Исследование клещей проводится в 10 лабораториях.

Чтобы не заболеть энцефалитом, Роспотребнадзор советует не употреблять сырое молоко коз, овец, коров, поскольку вся территория края является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту.

"Молоко, приобретенное в частных хозяйствах, можно употреблять только после кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана и так далее", - пояснили в ведомстве.

Также специалисты Роспотребнадзора в качестве профилактических мер рекомендуют прививку, однако сделать ее следует после консультации врача. Завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за две недели до выезда в неблагополучную территорию.

Отметим, что в соседней Свердловской области от укусов клещей пострадали уже около 200 человек.