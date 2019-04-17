17 Апреля 2019
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Политика

Чалый обвинил Овсянникова в создании ОПГ и пожелал судьбы Хорошавина

Очередной "обмен любезностями" произошел после выступления губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова в стенах Законодательного собрания. Накал страстей зашкаливал даже по севастопольским меркам, передает корреспондент Накануне.RU.

16 апреля губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отчитался перед депутатским корпусом за работу возглавляемого им правительства в 2018 году. Сказать, что в итоге вместо примирения и поиска компромисса вышел скандал, значит, не сказать ничего! Следует помнить, что изначально Овсянников вообще не собирался отчитываться перед депутатами Законодательного собрания города-героя, по крайней мере – на "их" территории. Получилось же еще хуже.

Выслушав доклад Овсянникова, "непримиримые" в лице депутатов Вячеслава Горелова, Вячеслава Аксенова и Александра Кулагина подвергли отчет губернатора форменной обструкции. Глава бюджетной комиссии Аксенов, к слову, обвинил губернатора в якобы лжи по делу об исчезновении средств со стройки канализационной системы "Южные", Кулагин же "поймал" докладчика на расхождении в цифрах доклада с… официальными данными правительства Севастополя. Вячеслав Горелов по итогу призвал коллег-депутатов вынести неудовлетворительную оценку работе городского правительства.

Уже после заседания, как сообщают журналисты севастопольского издания ForPost, происходящее попросили прокомментировать Алексея Чалого. Бывший "народный мэр" Севастополя взял, как говорится, с места в карьер и обвинил Овсянникова и его первого заместителя Илью Пономарева в создании… преступной группы. Чалый также пожелал Овсянникову и Пономареву повторения, цитируем, "судьбы Хорошавина", добавив, что тогда для Севастополя они сделают "действительно что-то полезное".

Резкость своего выступления Чалый объяснил тем, что некоторое время назад упомянутый Илья Пономарев сам предрек герою "Крымской весны" путь… осужденного и помилованного позже Михаила Ходорковского.

Напомним, что в феврале Сахалинский областной суд приговорил экс-губернатора области Александра Хорошавина к 13 годам заключения за коррупционные преступления.

Ранее мы писали, что Чалый и группа депутатов обвиняли губернатора Овсянникова в "разрушении государственной власти" в Севастополе.

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Чалый обвинил Овсянникова в создании ОПГ и пожелал судьбы Хорошавина

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Теги: Дмитрий Овсянников, Илья Пономарев, Алексей Чалый, Вячеслав Горелов, Вячеслав Аксенов, Александр Кулагин, отчет



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