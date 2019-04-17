Свердловская "ЕР" зарегистрировала семь участников праймериз на довыборы, остальные не пойдут под флагом партии

17 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как проходила КТО в Тюмени

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область

Свердловская "ЕР" зарегистрировала семь участников праймериз на довыборы, остальные не пойдут под флагом партии

Для участия в предварительном голосовании (праймериз) "Единой России" официально зарегистрированы семь человек, из них четверо примут участие в довыборах депутата Госдумы в Серовском избирательном округе и трое намерены бороться за одно место в областном Законодательном собрании в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в региональном исполкоме партии, это решение принято на заседании оргкомитета по проведению праймериз.

Участниками предварительного голосования по довыборам в Госдуму РФ станут Сергей Липанин - заместитель генерального директора по работе с государственными структурами в ООО "Агрофирма "Ариант" (зарегистрировано в Челябинской области); Станислав Масоров - председатель молодёжного парламента Свердловской области, активист "Молодой гвардии "ЕР" (); Артём Николаев - член координационного совета, руководитель Свердловского регионального отделения МГЕР; Антон Шипулин - биатлонист, Олимпийский чемпион.

Из всех потенциальных кандидатов активную работу в Серовском округе начал лишь Шипулин, который, помимо встреч со спортивной общественностью, отметился там своими рекламными плакатами, которые остряки оценили фразой "охота на избирателя открыта".

Антон Шипулин, агитация, плакат, баннер(2019)|Фото: Политконсультант.ру

На довыборы в областной парламент к ранее зарегистрированному депутату думы Екатеринбурга Владимиру Смирнову добавились безработный Вячеслав Бисеров; педагог-психолог Мария Харисова; сердечно-сосудистый хирург Андрей Шерстобитов.

Списки не закрыты: документы для участия в праймериз в качестве кандидата можно подать в региональный исполком "ЕР" до 30 апреля, а единый день предварительного голосования по определению кандидатов от партии "Единая Россия" состоится 26 мая.

А сами довыборы депутатов пройдут в сентябре 2019 года. Ожидается, что в них, помимо "единороссов", своих кандидатов выдвинут КПРФ, "Справедливая Россия", а также общественные организации и объединения. Кроме того, наверняка заявятся самовыдвиженцы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Свердловская "ЕР" зарегистрировала семь участников праймериз на довыборы, остальные не пойдут под флагом партии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: предварительное голосование, довыборы, Единая Россия, Госдума, Заксобрание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.04.2019 13:59 Мск У Шипулина появился официальный конкурент на довыборах в Госдуму
Ранее 22.03.2019 15:29 Мск Антон Шипулин плохо знает физиологию, поэтому идёт в Госдуму

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 1243

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети