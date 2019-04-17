Свердловская "ЕР" зарегистрировала семь участников праймериз на довыборы, остальные не пойдут под флагом партии

Для участия в предварительном голосовании (праймериз) "Единой России" официально зарегистрированы семь человек, из них четверо примут участие в довыборах депутата Госдумы в Серовском избирательном округе и трое намерены бороться за одно место в областном Законодательном собрании в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в региональном исполкоме партии, это решение принято на заседании оргкомитета по проведению праймериз.

Участниками предварительного голосования по довыборам в Госдуму РФ станут Сергей Липанин - заместитель генерального директора по работе с государственными структурами в ООО "Агрофирма "Ариант" (зарегистрировано в Челябинской области); Станислав Масоров - председатель молодёжного парламента Свердловской области, активист "Молодой гвардии "ЕР" (); Артём Николаев - член координационного совета, руководитель Свердловского регионального отделения МГЕР; Антон Шипулин - биатлонист, Олимпийский чемпион.

Из всех потенциальных кандидатов активную работу в Серовском округе начал лишь Шипулин, который, помимо встреч со спортивной общественностью, отметился там своими рекламными плакатами, которые остряки оценили фразой "охота на избирателя открыта".

На довыборы в областной парламент к ранее зарегистрированному депутату думы Екатеринбурга Владимиру Смирнову добавились безработный Вячеслав Бисеров; педагог-психолог Мария Харисова; сердечно-сосудистый хирург Андрей Шерстобитов.

Списки не закрыты: документы для участия в праймериз в качестве кандидата можно подать в региональный исполком "ЕР" до 30 апреля, а единый день предварительного голосования по определению кандидатов от партии "Единая Россия" состоится 26 мая.

А сами довыборы депутатов пройдут в сентябре 2019 года. Ожидается, что в них, помимо "единороссов", своих кандидатов выдвинут КПРФ, "Справедливая Россия", а также общественные организации и объединения. Кроме того, наверняка заявятся самовыдвиженцы.