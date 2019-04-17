"Санса Старк" из "Игры престолов" призналась, что думала о самоубийстве из-за хейтеров

23-летняя британская актриса Софи Тернер призналась, что слава, обрушившаяся на нее после выхода сериала "Игра престолов", создала проблемы с психическим здоровьем девушки, а критика ее актерской игры даже заставила думать о самоубийстве.

В интервью для американского подкаста Dr. Phil "Санса Старк" рассказала, что несколько лет боролась с депрессией. Впрочем, по мнению Софи, она едва ли решилась бы навредить себе.

Слава обрушилась на девушку в возрасте 14 лет, и она явно была не готова как к обилию лестных высказываний, так и к хейтерству. Тернер рассказывает, как в какой-то момент начала вступать в диалоги с хейтерами в соцсетях, засомневалась в своих актерских способностях и внешности.

В результате актриса начала терапию и смогла побороть подавленное состояние. Она добавляет, что сейчас принимает лекарства и любит себя больше, чем когда-либо. Кроме того, Тернер нашла личное счастье – она встречается с певцом Джо Джонасом, и это тоже помогло в восстановлении.