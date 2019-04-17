17 Апреля 2019
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Политика

Россияне не почувствуют роста пенсий на 40%

В 2024 г. страховые пенсии вырастут на 39,4% к уровню 2018 г., но с учетом инфляции реальных их рост составит 9,5%. Таким образом, в год пенсии будут увеличиваться только на 1,5%, подсчитали "Известия".

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О прогнозируемом увеличении страховых пенсий на 39,4% говорится в Сценарных условиях и основных параметрах социально-экономического развития на этот год и плановый период 2020–2024 гг. Если вычесть из 39,4% номинального роста ожидаемую на эти годы инфляцию, то реальный рост должен быть выше — около 15%. Увеличение в реальном выражении на 9,5% в среднем по стране может означать, что работающим пенсионерам выплаты по-прежнему индексировать не будут.

Если в 2019 г. средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составляет 15,4 тыс. руб,, то к 2024 г. он достигнет 20 тыс. руб.

Ранее эксперты РАНХиГС подсчитали, что повышение пенсионного возраста приведет к росту бедности среди россиян предпенсионного возраста. В период обсуждения пенсионной "реформы" Счетная палата РФ отмечала, что обещанное повышение пенсий существенно не повлияет на уровень жизни пенсионеров.

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Россияне не почувствуют роста пенсий на 40%

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Теги: пенсии, повышение пенсионного возраста, бедность, пенсионеры



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