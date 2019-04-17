Выслать дипломатов из-за "дела Скрипалей" Трампа убедила глава ЦРУ: показала фото мертвых уток

Дональд Трамп изначально не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Президент США передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хаспел, пишет The New York Times.

По данным издания, она продемонстрировала Трампу снимки детей, якобы госпитализированных после отравления "Новичком".

Как добавляет Regnum, также Хаспел показала американскому лидеру фото с утками, которые якобы были непреднамеренно убиты "небрежной работой российских оперативников".

Напомним, 4 марта 2018 года осужденный в России за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом в британском Солсбери. Лондон обвинил в случившемся Россию.

В знак солидарности с Великобританией более 20 государств 26 марта выслали более 100 сотрудников российского МИДа. До этого 23 российских дипломата выслали из Британии. ​В ответ Москва выслала равное количество представителей диппредставительства Соединенного Королевства.