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Происшествия Пермский край

Выписаны из больницы заболевшие острой кишечной инфекцией пермские школьники

Закончилась проверка, которую санврачи начали после отравления учеников школы №107, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

Напомним, 10 апреля 137 учеников не вышли на занятия из-за плохого самочувствия. Позже диагноз "острая кишечная инфекция неустановленной этиологии" подтвердился у 25 из них. Четверо были госпитализированы. 11 апреля школу закрыли на дезинфекцию, 15 апреля она начала работу в обычном режиме. После случившегося сменился поставщик питания, вскоре пройдёт конкурс, который определит, кто впредь будет кормить детей. В Индустриальном районном суде Перми началось рассмотрение "административки" ИП, по вине которого могли пострадать дети.

Четверо пострадавших выписаны из больницы. Управление вместе с краевым минздравом наблюдает за контактными лицами, проведена информационно-просветительная работа.

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Выписаны из больницы заболевшие острой кишечной инфекцией пермские школьники

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Теги: дети, болезнь, отравление, столовая, доследственная проверка, школа №107



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