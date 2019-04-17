Прибыль банковского сектора увеличилась в 1,7 раза

Банки в первом квартале 2019 г. увеличили прибыль до 587 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем в аналогичном периоде 2018 г., следует из материалов Центрального банка.

За январь-март 2018 г. банковский сектор заработал 353 млрд руб. По итогам 2019 г. глава Центробанка Эльвира Набиуллина прогнозировала прибыль сектора в размере 1,34 трлн руб.

С прибылью работают 79% кредитных организаций, 20% убыточных банков ушли в минус на 67 млрд руб. При этом доля убыточных банков в сравнении с 2018 г. сократилась, общая рентабельность активов увеличилась с 1,5% до 1,8%.

Кредитование физлиц в январе-марте выросло на 4,3%, количество корпоративных кредитов - на 2,3%.

Как сообщало Накануне.RU, российские банки начали готовиться к усилению санкций США – введению ограничения на проведение долларовых расчетов. Однако аналитики предполагают, что российские кредитные организации не будут исключены из долларовой зоны.