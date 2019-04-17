Патриарх Кирилл выразил сочувствие парижскому архиепископу в связи с пожаром в Нотр-Даме

17 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как проходила КТО в Тюмени

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России За рубежом

Патриарх Кирилл выразил сочувствие парижскому архиепископу в связи с пожаром в Нотр-Даме

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл "глубоко опечален" пожаром в соборе Парижской Богоматери. Об этом говорится в его послании архиепископу Парижскому Мишелю Опети

Напомним, крупное возгорание в Нотр-Даме произошло вечером 15 апреля, его удалось полностью потушить лишь утром 16 апреля. Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля, часы и большую часть кровли.

Патриарх Кирилл, выразив сочувствие архиепискому Мишелю, отметил, что Нотр-Дамм является "шедевром христианского храмового зодчества" и занимает "особое место среди памятников архитектуры всемирного культурного наследия".

"Возношу молитвы ко Господу, дабы Он помог преодолеть последствия пожара и в скором времени восстановить собор в былом благолепии, — говорится в послании предстоятеля Русской православной церкви. — Надеюсь, что совместные усилия Церкви, государства и всех неравнодушных людей увенчаются успехом".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что пострадавший собор Парижской Богоматери будет восстановлен за пять лет и станет ещё красивее.

пожар в соборе Парижской Богоматери(2019)|Фото: REUTERS

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Патриарх Кирилл выразил сочувствие парижскому архиепископу в связи с пожаром в Нотр-Даме

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Нотр-Дам, собор Парижской Богоматери, пожар, патриарх Кирилл



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 1240

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети