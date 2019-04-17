Патриарх Кирилл выразил сочувствие парижскому архиепископу в связи с пожаром в Нотр-Даме

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл "глубоко опечален" пожаром в соборе Парижской Богоматери. Об этом говорится в его послании архиепископу Парижскому Мишелю Опети

Напомним, крупное возгорание в Нотр-Даме произошло вечером 15 апреля, его удалось полностью потушить лишь утром 16 апреля. Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля, часы и большую часть кровли.

Патриарх Кирилл, выразив сочувствие архиепискому Мишелю, отметил, что Нотр-Дамм является "шедевром христианского храмового зодчества" и занимает "особое место среди памятников архитектуры всемирного культурного наследия".

"Возношу молитвы ко Господу, дабы Он помог преодолеть последствия пожара и в скором времени восстановить собор в былом благолепии, — говорится в послании предстоятеля Русской православной церкви. — Надеюсь, что совместные усилия Церкви, государства и всех неравнодушных людей увенчаются успехом".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что пострадавший собор Парижской Богоматери будет восстановлен за пять лет и станет ещё красивее.