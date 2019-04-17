17 Апреля 2019
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Политика В России

СМИ: Нарышкин может сменить Матвиенко на посту спикера Совфеда

В ближайшие месяцы может состояться серия громких кадровых перестановок.

Так, свой пост может оставить спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Наиболее вероятным кандидатом на ее место называют главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Сама Матвиенко может возглавить структуру, статус которой требуется изменить, например Пенсионный фонд России.

Возможный уход Матвиенко из Совфеда будет обсуждаться на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится в мае. Как говорят источники в госструктурах, данный вопрос довольно предметно обсуждается с декабря 2018 года.

Высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что рассматривается вариант с переходом Матвиенко на пост главы ПФР. Социальная тематика спикеру не чужая: с сентября 1998 года по весну 2003 года она была бессменным вице-премьером, курировавшим социальный блок, в четырех кабинетах министров.

В настоящее время Минфин не устраивают чрезмерно высокие административные расходы Пенсионного фонда и фактическое отсутствие информатизации, Минтруд также недоволен подходом к работе IT-департамента ПФР.

Если события будут развиваться по этому сценарию, то приход Сергея Нарышкина в Совет федерации выглядит предельно логичным. Нынешний глава СВР возглавил службу как раз после думских выборов 2016, а в нижней палате прошлого созыва занимал пост спикера — парламентская работа тоже ему не чужая.

По словам источников в силовых структурах, претензий к главе СВР за это время не высказывалось. Несмотря на сложную международную обстановку, Сергей Нарышкин выстроил весьма комфортные отношения со спецслужбами из нескольких десятков стран, в том числе с американским ЦРУ.

Информации о том, кто может сменить Сергея Нарышкина в СВР, пока нет, пишет "Коммерсант".

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СМИ: Нарышкин может сменить Матвиенко на посту спикера Совфеда

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Теги: Совет Федерации, Валентина Матвиенко, Сергей Нарышкин



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