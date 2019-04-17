17 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатов

Кандидат в президенты Украины актёр Владимир Зеленский посетовал на то, что его дебаты с действующим главой государства будут проходить на двух разных сценах.
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По его словам, как передаёт "РИА Новости", об этом распорядился штаб Петра Порошенко при организации дебатов на киевском стадионе "Олимпийский".

"Где вы видели в мире, как вы себе представляете, чтобы два кандидата выступали на двух разных сценах?", — отметил Зеленский в своём видеообращении.

Сам артист выразил намерение установить на месте дебатов "фан-зону" для свободного прохода зрителей в центр стадиона, против чего также, по его словам, выступает штаб действующего президента Украины.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, украинские социологи предоставили данные, по которым во втором туре президентских выборов за Зеленского готовы проголосовать 72% респондентов, тогда как за Порошенко — только 25%. При этом точно будут голосовать 54% опрошенных, 19% — скорее будут.

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Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатов

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Теги: Владимир Зеленский, Пётр Порошенко, дебаты, Украина, выборы, выборы президента Украины



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