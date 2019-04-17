Прокуратура заинтересовалась коммунальной аварией в Челябинске
По поручению прокурора Челябинской области, организована проверка произошедшей коммунальной аварии в Калининском районе Челябинска.
Как сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве региона, авария случилась 16 апреля. По предварительным данным, произошел порыв теплосети в результате проводимых испытаний теплоснабжающей организацией УСТК. В настоящее время на месте работают аварийный бригады.
Прокуратура проверит соблюдение технических требований при проведении испытательных работ теплоснабжающей организацией.