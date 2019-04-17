В Госдуму внесли законопроект о всероссийской реновации жилья

Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму РФ законопроект о "реновации" жилищного фонда по всей России. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

Как отмечают авторы инициативы, для целенаправленной и эффективной реализации данного проекта "разрабатывается, утверждается и реализуется целевая государственная программа".

При этом со ссылкой на опыт проведения "реновации" в Москве подчёркивается необходимость учитывать его, но критически.

"Во-первых, потому, что этому препятствуют отдельные положения Жилищного кодекса РФ и некоторых других федеральных законов. Во-вторых, потому, что все остальные российские регионы не обладают такими финансовыми возможностями, которыми располагает столица", — поясняется в документе. В связи с этим авторы инициативы подчёркивают необходимость при создания законодательной базы на федеральном уровне при проведении реновации всероссийского масштаба.

Финансирование проекта, по мнению инициаторов, может осуществляться частично из федерального бюджета, "при этом должны обеспечиваться равные условия для субъектов Российской Федерации, в которых приняты законы о реновации и утверждены программы реновации".

На освобождённых от старого жилфонда территориях предлагается строить не только жилые дома, но и объекты инфраструктуры.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, власти Москвы вынесли на публичные слушания проекты планировок территорий шести микрорайонов, в которых пройдет "реновация". Выяснилось, что районы, которые ей подвергнутся, ждет утроение объемов жилья взамен снесённого.

Кроме того, в этом месяце вслед за столицей "реновацию" жилья инициировал Санкт-Петербург.