17 Апреля 2019
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Политика В России

Дерипаска выразил готовность снизить долю в "Группе ГАЗ"

Российский бизнесмен Олег Дерипаска выразил готовность отказаться от контрольного пакета акций в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он это сделал в En+.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на Reuters, он при этом отметил, что у Группы нет шансов на выживание в случае сохранения американских санкций в отношении неё, поскольку на этом фоне с заводом прекратили сотрудничество многие поставщики и партнёры, опасаясь попадания в санкционные списки. Также, по словам Дерипаски, на компанию оказывают давление банки.

Напомним, из-за санкций Вашингтона олигарх снизил свою долю в компаниях UC Rusal, En+ и "Евросибэнерго" ниже контрольной. В январе бизнесмен пошёл на сделку с властями США.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, "Русал" сократил или законсервировал производство на ряде алюминиевых заводов в России.

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Дерипаска выразил готовность снизить долю в "Группе ГАЗ"

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Теги: Олег Дерипаска, Группа ГАЗ, снижение доли, акции, санкции, США



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