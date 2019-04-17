Дерипаска выразил готовность снизить долю в "Группе ГАЗ"

Российский бизнесмен Олег Дерипаска выразил готовность отказаться от контрольного пакета акций в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он это сделал в En+.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на Reuters, он при этом отметил, что у Группы нет шансов на выживание в случае сохранения американских санкций в отношении неё, поскольку на этом фоне с заводом прекратили сотрудничество многие поставщики и партнёры, опасаясь попадания в санкционные списки. Также, по словам Дерипаски, на компанию оказывают давление банки.

Напомним, из-за санкций Вашингтона олигарх снизил свою долю в компаниях UC Rusal, En+ и "Евросибэнерго" ниже контрольной. В январе бизнесмен пошёл на сделку с властями США.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, "Русал" сократил или законсервировал производство на ряде алюминиевых заводов в России.