17 Апреля 2019
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Политика Свердловская область Уральский ФО

Угроза подтопления Ирбита: перекрыты дороги, в городе дежурит МЧС

В реке Ницы в Ирбите повышается уровень воды.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, существует угроза подтопления придомовых территорий. Глава города Николай Юдин решил все силы и средства муниципального образования перевести в режим повышенной готовности. В городе работает оперативная группа спасателей.

В настоящее время уровень воды в Нице составляет 628 см. Согласно прогнозам, в ближайшие дни подъем уровня воды продолжится. Спасатели организованы подворовые обходы на улицах, которые попадают в зону возможного подтопления. В городе уже подготовлены пункты временного размещения.

Тем временем, в городе уже подтоплены придомовые территории и подъезды к 11 жилым домам, где проживают 29 человек, из них шесть детей. Подтоплены съезды с автомобильного моста через реку Ирбит, который соединяет городские улицы.

(2019)|Фото: МЧС по Свердловской области

По данным ГИБДД области, в связи с подтоплением участков автомобильных дорог в Ирбите и Ирбитского района, введены временные ограничения для движения транспорта: через мост на реке Ирбит, расположенный по улице Орджоникидзе; через мост на реке Мурза, что на 12 км автомобильной дороги Дубская - Азёва; через мост, расположенный на 3 км автодороги Зайково – Молокова.

На данных участках дорог установлены знаки "Въезд запрещен".

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Угроза подтопления Ирбита: перекрыты дороги, в городе дежурит МЧС

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Теги: Ирбит, подтопление, паводок, МЧС



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