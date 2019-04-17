17 Апреля 2019
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Экономика В России

"Аэрофлот" купит еще 35 лайнеров МС-21

Авиакомпания "Аэрофлот", которая заключила контракт на поставку 50 российских самолетов МС-21, рассматривает возможность приобретения еще 35 лайнеров.

Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов. По словам представителя "Ростеха", в настоящее время ведутся переговоры о лизинге 35 МС-21.

В феврале 2018 года "Аэрофлот" подписал твердый контракт с лизинговой компанией "Авиакапитал сервис", входящей в "Ростех", на поставку в 2020–2026 годах 50 самолетов МС-21. После этого было объявлено, что начало поставок лайнеров переносится на 2021 год.

Сумма контракта "Аэрофлота" с "Авиакапитал сервисом" превышает $5 млрд, она включает лизинговые платежи за 12 лет и резервы на техническое обслуживание, сообщают "Ведомости".

Напомним, Россия завершает испытания нового композитного крыла для МС-21, созданного после прекращения поставок из США. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

В черный список попали АО "Аэрокомпозит" (структура ОАК) и АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина" (структура "Ростеха"). После этого США и Япония прекратили поставлять в РФ компоненты, необходимые для создания удлиненного композитного крыла, которое позиционируется как конкурентное преимущество МС-21.

Материалы временно закупаются в Юго-Восточной Азии, в дальнейшем проблема импортозамещения будет полностью решена, заявил министр.

Получение российского и европейского сертификатов запланировано на 2020 год, напомнил Мантуров.

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"Аэрофлот" купит еще 35 лайнеров МС-21

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Теги: Аэрофлот, МС-21, самолет



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