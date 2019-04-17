СМИ: ЗРК С-350 "Витязь" оснастят двумя ракетами

Российский зенитный ракетный комплекс средней дальности С-350 "Витязь" оснащается двумя типами ракет.

Как сообщил главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, первая, 9М100, предназначена для поражения любых аэродинамических и баллистических объектов на расстоянии около 120 км, движущихся со скоростью до 4,8 км в секунду.

Вторая, 9М96, способна перехватывать на скорости до километра в секунду низколетящие цели, например, крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и барражирующие боевые блоки, удаленные от ракетного комплекса на расстояние до 15 км.

Как говорит эксперт, такие возможности соответствуют комплексам малой дальности. С-350 придут на смену устаревшим С-300П и С-300ПС, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось о том, что другие новейшие российские зенитные ракетные системы С-500 появятся в войсках в ближайшее время. Об этом сообщил начальник Военной академии воздушно-космической обороны генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

По его словам, в 2019 году завершит обучение первая группа офицеров по работе с комплексами. Он уточнил, что военные проходят обучение в учебном центре в Гатчине (Ленинградская область).

В мае 2018 года американские СМИ сообщили о том, что система прошла успешные испытания. По данным CNBC, "Россия утверждает, что система способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты, в том числе военные самолеты-невидимки F-22 и F-35".

Как отмечает телеканал, С-500 способна уничтожать объекты в ближнем космосе.