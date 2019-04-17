Сбербанк может закрыть банкоматы при отмене комиссии за снятие наличных

17 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как проходила КТО в Тюмени

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика В России

Сбербанк может закрыть банкоматы при отмене комиссии за снятие наличных

Глава Сбербанка Герман Греф раскритиковал инициативу Федеральной антимонопольной службы, которая предложила обнулить комиссии за снятие наличных в банкоматах.

Глава банка считает такое предложение непросчитанным. Греф считает, что если это случится, то серьезно повлияет на наличие сети банкоматной сети. "Знаете, как обычно, если услуга бесплатная, то нужно готовиться к тому, что ты будешь в очереди стоять за этой услугой. Здесь ровно такая же история", - отметил глава Сбербанка.

"Если комиссионных не будет, можно спросить, как очень дорогостоящая сеть терминальных устройств будет оплачиваться?", - задался вопросом Греф, сообщает ТАСС.

В марте замглавы ФАС Андрей Кашеваров предложил для борьбы с так называемым зарплатным рабством сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах. Он сослался на практику Великобритании в данном вопросе.

Ранее сообщалось о том, что в России может появиться новый налог. Комиссионный сбор с операций по снятию наличных с банковских карт могут принять уже через девять месяцев.

Как сообщил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров, благодаря законодательному регулированию, у банков уменьшится количество возможностей наживаться на россиянах, которые зачастую совершенно не в курсе точной суммы, взимаемой при снятии наличных с банкомата другой финансовой организации.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Сбербанк может закрыть банкоматы при отмене комиссии за снятие наличных

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Сбербанк, банкоматы, комиссии



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 1238

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети