Сбербанк может закрыть банкоматы при отмене комиссии за снятие наличных

Глава Сбербанка Герман Греф раскритиковал инициативу Федеральной антимонопольной службы, которая предложила обнулить комиссии за снятие наличных в банкоматах.

Глава банка считает такое предложение непросчитанным. Греф считает, что если это случится, то серьезно повлияет на наличие сети банкоматной сети. "Знаете, как обычно, если услуга бесплатная, то нужно готовиться к тому, что ты будешь в очереди стоять за этой услугой. Здесь ровно такая же история", - отметил глава Сбербанка.

"Если комиссионных не будет, можно спросить, как очень дорогостоящая сеть терминальных устройств будет оплачиваться?", - задался вопросом Греф, сообщает ТАСС.

В марте замглавы ФАС Андрей Кашеваров предложил для борьбы с так называемым зарплатным рабством сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах. Он сослался на практику Великобритании в данном вопросе.

Ранее сообщалось о том, что в России может появиться новый налог. Комиссионный сбор с операций по снятию наличных с банковских карт могут принять уже через девять месяцев.

Как сообщил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров, благодаря законодательному регулированию, у банков уменьшится количество возможностей наживаться на россиянах, которые зачастую совершенно не в курсе точной суммы, взимаемой при снятии наличных с банкомата другой финансовой организации.