17 Апреля 2019
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Общество В России

Размер ряда выплат военным и полицейским увеличен на 4,3%

Кабмин проиндексировал на 4,3% ряд пособий и компенсаций для военнослужащих и сотрудников российской полиции.

Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, говорится на сайте правительства.

Как следует из документа, с 1 января 2019 года увеличиваются выплаты, в том числе - страховые, единовременные пособия и ежемесячные компенсации по государственному страхованию военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также Росгвардии.

В федеральном бюджете текущего года на это средства предусмотрены, отмечается в сообщении кабмина.

Как сообщалось ранее, в Минобороны России намерены в ближайшие три года трижды проиндексировать денежное довольствие военнослужащих в среднем на 4%. 1 января 2018 года оклады и пенсии военнослужащих уже подняли на 4%.

Следующая индексация состоится 1 октября 2019 года, 1 октября 2020 года и 1 октября 2021 года, выплаты поднимут на 4,3%, 3,8% и 4% соответственно.

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Размер ряда выплат военным и полицейским увеличен на 4,3%

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Теги: выплаты, военные, полицейские



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