"АвтоВАЗ" предложил выбрать названия для новых Lada

Российская компания "АвтоВАЗ" предложила всем желающим выбрать названия для новых моделей Lada.

Сделать это можно на сайте компании и через соцсети. Варианты будут приниматься до 29 апреля. Также россияне могут поделиться тем, какие ассоциации у него вызывают автомобили Lada.

Ранее "АвтоВАЗ" уже привлекала жителей страны к выбору названий. Так, название Granta было выбрано из 60 тыс. предложенных вариантов, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, "АвтоВАЗ" прекратит поставки автомобилей Lada на европейский рынок. Вынужденная мера связана с ужесточением экологических норм в странах Евросоюза.

Вернуться на европейский рынок компания планирует с новой "глобальной" моделью, говорят на заводе.