17 Апреля 2019
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Экономика В России

Акции Сбербанка принесут рекордные дивиденды

Наблюдательный совет Сбербанка порекомендовал выплатить 361,39 млрд руб. дивидендов по итогам 2018 года.

Как сообщил глава банка Герман Греф, "показатели бизнеса — рекордные". "Мы заработали рекордную прибыль... У нас рекордные дивиденды. За всю историю российских компаний это самые высокие дивиденды", — заявил он.

По словам Грефа, принято решение заплатить дивиденды в размере 16 руб. на акцию, причем, как привилегированную, так и на обыкновенную, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, в январе компания Brand Finance составила рейтинг самых сильных брендов компаний мира. На втором месте оказался Сбербанк. Стоимость его бренда за прошлый год выросла с $11,6 до $12,4 млрд, что позволило Сбербанку войти в топ-20 крупнейших банков мира.

Помимо этого глава Сбербанка Герман Греф стал единственным представителем России в рейтинге ста лучших CEO по версии Brand Finance, заняв 69-ое место.

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Акции Сбербанка принесут рекордные дивиденды

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Теги: Сбербанк, акции, дивиденды



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