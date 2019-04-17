Акции Сбербанка принесут рекордные дивиденды

Наблюдательный совет Сбербанка порекомендовал выплатить 361,39 млрд руб. дивидендов по итогам 2018 года.

Как сообщил глава банка Герман Греф, "показатели бизнеса — рекордные". "Мы заработали рекордную прибыль... У нас рекордные дивиденды. За всю историю российских компаний это самые высокие дивиденды", — заявил он.

По словам Грефа, принято решение заплатить дивиденды в размере 16 руб. на акцию, причем, как привилегированную, так и на обыкновенную, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, в январе компания Brand Finance составила рейтинг самых сильных брендов компаний мира. На втором месте оказался Сбербанк. Стоимость его бренда за прошлый год выросла с $11,6 до $12,4 млрд, что позволило Сбербанку войти в топ-20 крупнейших банков мира.

Помимо этого глава Сбербанка Герман Греф стал единственным представителем России в рейтинге ста лучших CEO по версии Brand Finance, заняв 69-ое место.