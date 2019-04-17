17 Апреля 2019
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Политика В России За рубежом Крым

Суд в Гааге обязал РФ заплатить за автозаправки в Крыму

Постоянный третейский суд в Гааге постановил взыскать с России $44,4 млн компенсации в пользу компании "Укрнафта" за утрату ею имущества в Крыму после его вхождения в состав России.

Также российские власти обязаны выплатить проценты на сумму ($5,5 млн) и компенсировать арбитражные расходы на $3,5 млн.

Речь идет о правах собственности на 16 АЗС и ряд административных помещений, которые располагались на территории Крыма на момент вхождения полуострова в состав РФ. Компания пыталась вернуть контроль над ними, однако российские правоохранительные органы ей отказали, сообщает Lenta.ru.

В России заявили о непризнании юрисдикции Гаагского арбитража в данном разбирательстве, заявили в пресс-службе Минюста РФ. "Российская Федерация не участвовала в рассмотрении указанного иска. Она не признает законность вынесенного решения, в первую очередь в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска", - сообщили в ведомстве.

В Минюсте отмечают, что российская сторона не получила по официальным дипломатическим каналам решение по иску компании "Укрнафта", сообщает ТАСС.

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Суд в Гааге обязал РФ заплатить за автозаправки в Крыму

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Теги: Гаага, суд, Крым, заправки



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