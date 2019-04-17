17 Апреля 2019
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Общество Дальневосточный ФО

На Сахалине пенсионер выиграл в лото 155 млн рублей

Житель Сахалинской области Николай Кунгурцев выиграл в Гослото "6 из 45" 155 млн 47,238 тыс. руб.

Как сообщили Накануне.RU организаторы лотереи, победитель объявился за выигрышем спустя месяц после объявления результатов. По словам мужчины, он неделю не мог поверить, что выиграл такую сумму, после чего позвонил в компанию "Столото", где подтвердили выигрыш и пригласили в Москву.

Житель Сахалина работает разнорабочим в компании и получал небольшую пенсию. После получения выигрыша пенсионер планирует переехать в Москву, купить дом у моря в Краснодарском крае, а также открыть свой бизнес по ремонту автомобилей.

Еще одна мечта новоиспеченного миллионера - посетить игру футбольного клуба "Барселона" и увидеть Лионеля Месси.

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На Сахалине пенсионер выиграл в лото 155 млн рублей

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Теги: Сахалин, лото, миллионер



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