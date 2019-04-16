Макрон заявил, что Собор парижской Богоматери реконструируют за пять лет

Собор парижской Богоматери, практически уничтоженный огнем, восстановят за пять лет и он станет еще красивее, чем был раньше, такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон - с экранов телевизоров он специально обратился к жителям страны.

Макрон отметил, что французы - созидательный народ.

"Нам многое предстоит реконструировать. Да, мы восстановим Нотр-Дам и сделаем этот собор еще красивее. И я хочу, чтобы эти работы были завершены через пять лет", - отметил Макрон.

Как ранее сообщало Накануне.RU, страшный пожар в Соборе парижской Богоматери начался вечером 15 апреля, его удалось полностью потушить лишь утром 16 апреля. Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля, часы и большую часть кровли.