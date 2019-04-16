На неадекватного мужчину, захватившего заложницу в столичном метро, завели уголовное дело

На мужчину, который взял заложницу в московском метро, завели уголовное дело.

Как ранее сообщало Накануне.RU, утром 16 апреля злоумышленник прошел на пост охраны при въезде в тоннель "Автозаводской" станции и, угрожая молотком сотруднице СБ, закрыл изнутри дверь.

После этого мужчина несколько часов не отпирал дверь, высказывая различные требования.

Позже мужчину удалось задержать, а сотрудницу службы безопасности метрополитена освободить.

Скоро мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.