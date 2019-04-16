На неадекватного мужчину, захватившего заложницу в столичном метро, завели уголовное дело
На мужчину, который взял заложницу в московском метро, завели уголовное дело.
Как ранее сообщало Накануне.RU, утром 16 апреля злоумышленник прошел на пост охраны при въезде в тоннель "Автозаводской" станции и, угрожая молотком сотруднице СБ, закрыл изнутри дверь.
После этого мужчина несколько часов не отпирал дверь, высказывая различные требования.
Позже мужчину удалось задержать, а сотрудницу службы безопасности метрополитена освободить.
Скоро мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.