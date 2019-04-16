16 Апреля 2019
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Политика Украина

Пiдманул №2? В штабе Зеленского опровергли якобы заключенное соглашение об аренде стадиона "Олимпийский" для дебатов

Члены штаба шоумена Владимира Зеленского, который 21 апреля будет соперничать во втором туре президентских выборов с действующим главой государства Петром Порошенко, опровергли информацию о якобы заключенном трехстороннем соглашении между Зеленским, Порошенко и руководством стадиона "Олимпийский", где по заверению Олега Медведева (представитель штаба Порошенко - прим.) 19 апреля должны пройти дебаты между двумя кандидатами.

"Никакой информацией не владеем", - отметили в штабе Зеленского, об этом пишет РИА "Новости".

напомним, ранее Владимир Зеленский потребовал у Порошенко назначить встречу на 19 апреля на киевском стадионе "Олимпийский". Действующий президент же предлагал встретиться дважды - 14 апреля на стадионе и 19 апреля в телевизионной студии.

14 числа Зеленский на стадион не приехал, заявив, что против него готовят провокацию. Порошенко ждал оппонента час, после чего собрал пресс-конференцию, спел песню на мотив украинской "Ти ж мене підманула" и сделал фото со своими сторонниками.

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Пiдманул №2? В штабе Зеленского опровергли якобы заключенное соглашение об аренде стадиона "Олимпийский" для дебатов

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, штаб, дебаты, стадион, Олимпийский, соглашение



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