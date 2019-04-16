"Избирательная машина превращается в черный ящик": Госдума одобрила эксперимент по цифровым выборам в Москве

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о создании в Москве цифровых участков для голосования на выбора в субъектах РФ и о проведении эксперимента по организации дистанционного электронного голосования на выборах в Мосгордуму. Депутаты от оппозиционных фракций посчитали это шагом к централизации выборов, нарушением принципа тайного голосования и сошлись во мнении, что тестировать новации следовало на более безобидных кампаниях, например, на референдумах. В результате законопроекты были приняты, несмотря на то, что в зале, по заверениям отдельных депутатов, присутствовало всего 140 депутатов, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутаты рассмотрели три законопроекта: о создании в Москве цифровых участков для голосования на выборах в субъектах РФ, о внесении соответствующих изменений в отдельные законодательные акты и о проведении эксперимента по осуществлению электронного голосования на выборах в Московскую городскую думу.

"Это создание дополнительных гарантий для обеспечения избирательных прав граждан. Несмотря на современное название, это будет обычное голосование, но не в том регионе, где будут проходить выборы", - отметил Александр Грибов, говоря о цифровых участках.

Пока речь идет о 30 цифровых участках, где смогут избиратели 16 субъектов смогут проголосовать в том числе за губернаторов. Результаты попадут в ЦИК через электронную систему ГАС-выборы.

Чтобы проголосовать на цифровом участке в Москве избиратель должен подать заявление не позднее, чем за три дня до выборов. Затем его ждет стандартная процедура – явка на участок, получение бюллетеня со штрихкодом и само голосование.

"Оба законопроекта направлены на создание дополнительных условий для избирателей, ни одна из новелл не ограничивает избирательные права граждан", - добавил Грибов.

Вторая новация – дистанционное голосование на выборах в Московскую городскую думу. Сейчас московская избирательная комиссия определяет округа для проведения эксперимента. Желающим в нем поучаствовать нужно будет подать заявление через МФЦ, рассказала депутат Ирина Белых.

"В день голосования 8 сентября 2019 г. избиратель, подавший такое заявление, получит возможность проголосовать с помощью специального программного обеспечения регионального портала государственных и муниципальных услуг города Москвы", - говорится в пояснительной записке.

На новшества законодателей подтолкнула популярность "мобильного избирателя" – механизма, который в прошлом году позволил избирателям голосовать по месту нахождения без открепительных удостоверений, отметила председатель комитета по регламенту Ольга Савастьянова.

По словам депутата, благодаря "мобильному избирателю" на президентских выборах проголосовали 5,6 млн человек. "Такое количество людей, не имея такой возможности, не приняло бы участие в голосовании", - считает Савастьянова.

Депутаты из КПРФ поинтересовались у докладчиков, не приведет ли возможность "проголосовать со смартфона" к принуждению вахтовиков и "подневольных" сотрудников предприятий сделать выбор в пользу кандидатов от партии власти.

На все подобные вопросы докладчики напоминали о гарантированной Конституцией свободе волеизъявления и возможности выбрать, в какой форме голосовать – дистанционной или традиционной.

Ирина Белых подчеркнула, что принять участие в дистанционном голосовании смогут только жители избирательных округов, на которых будет проводиться эксперимент.

Основное опасение депутатов заключалось в уязвимости электронных систем хакерским атакам.

"ГАС-выборы обеспечены защитой передачи информации. Будет и бумажная лента, с помощью которой можно будет посмотреть на чистоту процедуры, возможность какого-то внешнего воздействия на данный комплекс исключена. А в случае попытки грозит пять лет лишения свободы", - попытался убедить скептиков Грибов.

Олег Смолин напомнил, что интернет и конфиденциальность несовместимы. По его мнению, на дистанционных выборах невозможно будет обеспечить тайну голосования.

Ирина Белых предложила депутату "прийти на участок и посмотреть, как работает созданная комиссия", и сообщила, что защитой программы для голосования занимается лаборатория Касперского.

В ответ Николай Коломейцев удивился, что защиту процедуры выборов в России планируют доверить компании, которая "купила Мальтийское гражданство".

В качестве аргумента в поддержку экспериментальных форм Александр Авдеев привел в пример Канаду, Эстонию и Индию, где используется электронное голосование.

"Мы не Канада и Эстония, у нас другие практики, - возразил Олег Шеин. – Мы понимаем, как в России можно собрать сотрудников и сказать им голосовать через гаджеты".

Борис Чернышов добавил, что экспериментировать лучше на "малых формах".

"Дайте гарантии, что результаты не будут фальсифицированы хакерами, не будет технических ошибок и преступных деяний", - потребовал Олег Нилов.

Процесс выборов централизуется, заметил Денис Парфенов.

"Страну ведут к результату, в котором основной моделью выборов будет отсутствие избирателей на участках. Сам процесс выборов централизуется как никогда прежде. Теперь мы имеем управляемый из ЦИКа мощный комплекс, а на местах имеем лишь обслуживающий персонал персонал. Избирательная машина превращается в черный ящик", - заявил коммунист.

Сергей Иванов из ЛДПР предложил эксперимент – проголосовать на пленарном заседании только за себя, а не за "того парня, которого рядом нет". Депутат заявил, что в зале присутствуют всего 140 человек. При таком количестве нет кворума, и итоги голосования не учитываются.

В результате в поддержку всех трех законопроектов проголосовало больше 300 человек.

Алексей Куринный уличил коллег-депутатов в нечестном голосовании.

"Я что-то нарушил? Да? Вы уверены?" – резко отреагировал зампредседателя Госдумы Александр Жуков на возражения коммуниста.

"А если мы проверим, и окажется другая сумма, я боюсь вас подвергать такому риску", - заявил Жуков в завершил пленарное заседание.