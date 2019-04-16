Рунет стал "суверенным и надежным": Чего ждать при новых правилах регулирования глобальной сети?

Рунет в апреле отпраздновал 25-летие своего существования. В свой юбилейный год российский интернет стал "суверенным и надежным", регулируемым новыми правилами. Самыми резонансными из них стали законы о распространении фейковых новостей и об оскорблении власти. На итоговой коллегии Роскомнадзора рассказали, что ждет пользователей и участников индустрии после введения этих инициатив. Подробности - в материале Накануне.RU.

"В целом российское законодательство, регулирующее информационное пространство, последовательно развивалось и совершенствовалось, следуя вызовам времени и запросам общества. Начав с успешного противодействия контенту, связанного с очевидной криминальной активностью, мы последовательно решали задачи развития безопасной и доверительной среды, представляющей гражданам все преимущества глобальных технологий, а бизнесу - эффективное поле для реализации задач", - заявил в ходе заседания глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Как он отметил, текущая повестка потребовала нестандартных шагов, основанных на проактивной позиции органов госвласти в диалоге с IT-сферой. Законодатели, руководствуясь целью оздоровить информационную среду, обратили внимание на проблему фейковых новостей, приняв два закона.

По словам Левина, в итоговой редакции в законах "существенно детализированы формулировки, чтобы минимизировать вариативность их толкования или использования в репрессивных целях".

Депутат на коллегии призвал Роскомнадзор для применения этих норм использовать неформальный подход. "Взвешенно подходить к вынесению решений, активно привлекать СМИ к работе над подзаконными актами", - отметил он.

Левин признал, что закон о "фейк-ньюс" пока несовершенен, и некоторые его аспекты необходимо дополнительно обсуждать. Он в частности в комментарии Накануне.RU рассказал, как действовать в случае, когда СМИ не может доказать достоверность уже опубликованной информации, поскольку своевременно не получает официальный отзыв ведомства".

"Детали процедуры, конечно, нужно проговаривать отдельно и прописывать в подзаконных актах. С моей точки зрения, если у СМИ есть скрин переписки и обращение, на которое он не получил своевременный отзыв, то этот документ, представленный в суд, может позволить принять решение в пользу СМИ. Это может помочь и с точки зрения взаимодействия с Роскомнадзором и в дальнейших судебных рисках при рассмотрении данного законопроекта о намеренности или ненамеренности распространения той или иной информации", - прокомментировал глава профильного думского комитета.

При этом СМИ обязано самостоятельно модерировать и контент комментариев на странице издания и в соцсетях, чтобы ненароком не попасть под действие положений нового закона.

"Комментарии в СМИ регулируется действующими законами и нормами. Если пользователь не нарушает, СМИ не несет ответственность. Но СМИ должно модерировать и удалять противоправный контент, который противоречит их внутренним регулировкам и законодательству страны. Для СМИ репрессивного наказания нет, но в данной ситуации комментарии на странице СМИ в соцсетях могут рассматриваться, как публикации в СМИ с точки зрения трактовки. В ряде случаев СМИ отказываются от комментариев или же опять прибегают к модерации", - сказал Левин.

На несовершенства закона о "фейковых новостях" указал и глава Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. По его мнению, принятый закон - модельный и требует корректировки.

"В одной части закон строг, в другой - не устанавливает ответственность органов власти. Если происходит ЧП, соцсети бьют в набат, СМИ хочет работать по закону, который не работает для чиновников. Считаю, что нужно отдельно прописывать обязанность чиновников в экстренной ситуации давать комментарии в крайне сжатые сроки, в считанные часы", - отметил он Накануне.RU.

Кроме того, на его взгляд, закон избирательно работает в части наказания за нарушения. "При недавнем инциденте в Тюменской области тьма СМИ были наполнены невероятными историями о каких-то логовах террористах, целых бандах… Это все не подтвердилось, но ничего не произошло. Кто-то удалил, но на некоторых медийных ресурсах эта информация так и болтается. А ведь взволнованные малограмотные интернет-пользователи эту информацию могут легко тиражировать, ссылаясь на авторитетные источники. Это проблема", - сказал Малькевич.

На этом фоне при трактовке закона появляются и примеры "перегиба". Например, в Ярославе заблокировали весь ресурс после того, как СМИ опубликовало фотографию ругательства на здании УВД в адрес первого лица.

"Тьма разночтений. Нужно посмотреть месяц-полтора, как закон будет работать, и начать вносить комплексные правки", - добавил Малькевич.

Пока коллегия Роскомнадзора подводила итоги деятельности за прошедший год, в третьем чтении Госдума приняла закон о "суверенном рунете", который уже вызвал широкий резонанс в обществе.

Ключевые обязанности по исполнению его положений возложены на РКН. Впрочем, в ведомстве надеются, что у России не будет необходимости применять это "серьезное оружие". "Закон о защите отечественного сегмента сети связи общего пользования и сети Интернет - абсолютно необходимый, и это достаточно серьезное оружие. Но я надеюсь, как и ядерное оружие, которое имеется у ряда стран, он будет находиться в спящем состоянии, и его наличие будет стимулировать все компании, в том числе находящиеся вне российской юрисдикции, к исполнению законодательства РФ", - сказал глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Согласно закону, автономно интернет в России будет работать только в случае, когда возникают риски и угрозы. "Список этих рисков и угроз определит правительство. Речь не идет о том, что наши граждане в ежедневном режиме каким-либо образом в ближайшее время могут почувствовать какие-то проблемы. Речь идет не о проблемах. А о дополнительном создании защиты от внешних воздействий, если происходят какие-то сбои в коммуникационной сети, для того чтобы граждане, которые пользуются сервисами на территории нашей страны, не чувствовали никаких угроз", - прокомментировал Леонид Левин в кулуарах коллегии.

Парламентарий призвал не поддаваться на провокации на тему того, что "сеть будет работать хуже в обычном режиме после принятия закона". "Такие суждения являются откровенными спекуляциями на тему создания дополнительной защитной инфраструктуры. Таким же образом можно спекулировать не тему того, что от введения карты "Мир" хуже будет работать Visa и MasterСard", - считает он.

Некорректно, на его взгляд, и сравнивать положения закона с той системой, которая действует сегодня в Китае. "Там запрещены все транснациональные компании и интернет-сервисы, у нас они все работают, ни один не закрыт. У нас нет принципа ограничения работы западных сервисов. Мы приветствуем их работу при соблюдении российского законодательства и не планируем никоим образом ее ограничивать", - подчеркнул Левин.

Информационная волна против принятия этого законопроекта связана с серьезными лоббистскими ресурсами, поскольку инициатива "задевает чьи-то интересы", продолжил Малькевич.

"Долгие годы никто не обращал внимания, что ключ, рубильник находится по ту сторону океана. Но если в киберстратегии США написано, что Россия - главный противник, с которыми нужно бороться киберсредствами, если американцы сами признаются, что они проводили кибератаки, имеющие цель отключения интернета у нас, тогда вообще нет предмета дискуссии. Мы должны принимать меры. Интернет у них, а мы как раз хотим его сохранить, а не отключить", - выразил мнение глава комиссии ОП РФ. По его мнению, закон вписывается в парадигму импортозамещения, которую в других сферах Россия проводит.

"Защищаться нужно, иначе мы просто превратимся в страну третьего мира, из которой они будут выкачивать ресурсы, знания и информацию. Я бы не хотел оказаться в такой стране", - заключил он.