Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с требованием к России освободить моряков

Украина пожаловалась на Россию в Международный трибунал по морскому праву, требуя освободить своих моряков, задержанных к Керченском проливе 25 ноября прошлого года за нарушение российской границы. Об этом сообщил в Facebook действующий украинский президент страны Петр Порошенко.

Он написал, что Украина просит принять к России "принудительные меры".

Замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль отметила, что слушания в Трибунале пройдут в течение ближайших двух недель и будут вынесено решение. Она сказала, что рассчитывает, что Трибунал призовет немедленно освободить задержанных, и добавила, что российской стороне предложено провести двусторонние консультации.

А министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в Twitter, что "украинские моряки должны быть освобождены немедленно - это наше требование к Международному трибуналу в Гамбурге".

Международный трибунал по морскому праву был создан в 1982 году в соответствии с мандатом III конференции ООН по морскому праву, принявшей Конвенцию ООН по морскому праву.

Как сообщало Накануне.RU, в феврале Порошенко заявил, что предложит ООН "конкретные шаги" для освобождения украинских моряков.