16 Апреля 2019
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Общество Челябинская область

Каша с волосами: ученики Челябинска отказываюся питаться в школьных столовых

Несколько дней ребята из разных учебных заведений Челябинска забавлялись фотографированием блюд, предлагаемых и в школьных столовых. Но, по существу, это смех сквозь слёзы. Особенно для их родителей. А с точки зрения морали и закона, так кормить детей - безобразно и преступно.

Ценник школьного обеда в челябинских гимназиях колеблется в пределах от 50 до 90 рублей. Есть и более дорогие блюда, особенно в буфетах, куда идут школьники, видя и зная, что им подают в столовых. Но почему несъедобна по своим качествам приготовленная для них пища? Почему ее вид часто вызывает желание не есть ничего, что предлагают, а просто попить «пустого» чая?

Что уж тут говорить о свежих овощах и фруктах, если повара не могут приготовить съедобную кашу или омлет, тушеное мясо или котлету? Вот дети и заявляют почти слово в слово, как рассказывает ученик школы Центрального района Максим: «На завтрак я не хожу. Мне больше нравится буфет – там покупаю пиццу и всякие булочки. Я редко съедаю всё, в основном так – пробую. Многие едят в классе то, что принесли с собой».

Выяснилось, что в некоторые школы комбинат питания привозит даже пельмени. Что они из себя представляют, в красках рассказывают ученики младших классов: «Однажды нам дали какие-то зеленоватые пельмени, и одному мальчику стало плохо», – поделился Вова.

Не стесняются работники столовых обманывать и, по сути, обворовывать даже первоклашек, когда вместо целой сосиски кладут им лишь половину. А вот любимые детьми запеканки и другие творожные и мучные изделия попросту исключены из школьных меню по непонятным причинам.

Учащиеся лицея в Ленинском районе, по их словам, питаются в своей столовой через раз. Иногда, по счастливой случайности, дают вкусные блюда, а иногда – противные. Вот слова восьмиклассника: «Почти в каждой второй порции я нахожу волосы, еда чаще всего невкусная, а иногда даже противная. Часто бывает пересолено. В буфете цены завышены».

Таких слов и признаний можно привести немало. Но и этих достаточно, чтобы констатировать творящееся в ряде образовательных учреждениях Челябинска безобразие, безответственность и, возможно, хищения в сфере организации питания детей. И это при том, что родители ежемесячно исправно платят за обеды и завтраки.

Пора навести в этом вопросе элементарный порядок, установить жесткий контроль организации системы школьного питания, чтобы избежать возникновения плачевных последствий.

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Каша с волосами: ученики Челябинска отказываюся питаться в школьных столовых

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Теги: школьная столовая, комбинат питания, учебное заведение, каша, столовая, школьное меню



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