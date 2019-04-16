"Займитесь делом". Алексей Текслер вручил и.о. главы Копейска папку с жалобами жителей

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер начал объезд муниципалитетов. В ходе своего визита в Копейск глава области осмотрел "болевые точки" территории, на которые жалуются жители. Это "замороженная" стройка физкультурно-оздоровительного комплекса, обучение в три смены в школах, подтопление поселков, здравоохранение. По итогам объезда Текслер вручил и.о. главы Копейска Андрею Фалейчику папку с жалобами жителей города и поручил руководителю муниципалитета отчитаться об устранении проблем, передает корреспондент Накануне.RU.

Алексей Текслер посетил четыре объекта. Первой точкой стала стройплощадка ФОКа. Строительство объекта не ведется уже 11 лет. При этом в городе нет крытых спортивных комплексов. Дети занимаются спортом в школах или ездят в Челябинск. Кроме того, остро стоит проблема нехватки школьных мест. Дети вынуждены учиться в три смены, в том числе и ученики начальных классов. К 2020 году в микрорайоне Тугайкуль, куда по поручению президента Владимира Путина переселяли жителей поселка Роза, должны построить новую школы на 1 тыс. мест. Однако это полностью не решит проблему.

"У нас в Копейске есть школы, которые работают в три смены, включая начальные классы. Это никуда не годится. Сегодня говорили о строительстве новой школы на тысячу мест. Частично эта проблема будет решена. Но очевидно, что после этого еще 2 тыс. детей будут учиться в несколько смен. Это неправильно. По начальным классам поставил жестко, что эту проблему надо решать", - обозначил глава области.

Алексей Текслер рассказал, что много жалоб от жителей поступает на низкое качество медицинского обслуживания. Сегодня он посетил копейскую горбольницу № 1. Главе области пожаловались на нехватку оборудования и врачей. Штат укомплектован только на 55%. Молодые специалисты предпочитают оставаться в Челябинске или едут в поселки и районы в рамках программы "Сельский доктор".

"Что касается медицины. Я специально приехал, много людей жалуется. В целом состояние больничных фондов вызывает вопросы. Будем помогать. Конечно, проблема кадров в медицинских учреждениях острая по всему региону. Но 50-55% укомплектованность лечебным персоналом это недостаток, с которым в первую очередь нужно системно работать. Про "скорую помощь" мне сказали, что есть проблема не укомплектования, это уж точно никуда не годится. Все указания даны, будем эти проблемы решать", - подчеркнул врио губернатора.

Затем глава области отправился в район шахты "Красная Горнячка". Жители окрестных поселков каждый год жалуются на подтопления.

"Я поговорил с министерством энергетики. Есть федеральная программа, в рамках которой ежегодно выделяется достаточно ресурсов для регионов, где есть ликвидированные шахты. Средства используют на откачку, на консервацию, на проведения работ, связанных с безопасностью шахт. Челябинская область в этой программе никогда не участвовала. И это при том, что есть реальная проблема. Я попросил прислать гидротехника, чтобы посмотрел, что у нас здесь происходит. Я посмотрел переписку за последние три годы. Министерство энергетики РФ неоднократно обращалось с тем, что есть проблема и было описано, как эту проблему надо решать. Никто ничего не делал, одни отписки были", - рассказал он.

Алексей Текслер дал поручение областному правительству разобраться с этой ситуацией.

"Эту историю надо решать системно и в эту программу входить. Других вариантов быть не должно. Все регионы участвуют в этой программе, кроме Челябинской области. Я понимаю, что там компетенция будет правительства области, но вы как новый глава должны быть интегратором этого процесса. Понятно, что вы человек новый и я вас поддержу и в этом, и в других вопросах. Хотелось бы неравнодушного отношения к своему делу", - обратился к Фалейчику врио губернатора.

"И уберите здесь мусор. Едем, как будто по свалке. Наведите порядок", - добавил он.

Затем врио губернатора провел двустороннюю встречу с Андреем Фалейчиков, на которой передал и.о. главы городского округа папку с жалобами жителей.

"Вот конкретные обращения, которые я отобрал перед поездкой. Здесь и Instagram, и обращения граждан по другим каналам. Отметил проблемы, которые есть в городе, и на которые вам нужно обратить внимание. Отчитаетесь о том, как эти поручения выполнены. Займитесь делом. Все вопросы поставлю на контроль. Я в Копейск еще вернусь", - обозначил он.

Глава области обратил внимание на освещение в городе, водоснабжение поселков, дорожное хозяйство. В частности, Текслер поручил отремонтировать Копейское шоссе.

"Это просто стиральная доска, а не дорога", - возмутился врио губернатора.

Также на встрече прозвучало предложение запустить электрички от Копейска до Челябинска. Этот вопрос планируется проработать с ЮУЖД.

"Это может быть достаточно удобно для людей", - считает Алексей Текслер.

Отдельно глава области остановился на теме обманутых дольщиков.

"Критичный уровень напряженности граждан в сфере долевого строительства. Работаем с Дом.рф, всю информацию им уже передали. Все дома, которые есть в Копейске, мы включим в реестр", - обозначил он.

Во время пресс-подхода Алексею Текслеру задали вопрос, что ему понравилось в Копейске. Он несколько секунд молчал, а затем сказал: "Понравилось то, что работы много". Также глава региона признался журналистам, что на встрече Андрей Фалейчик "денег попросил и областной помощи".

"За две недели те доклады, которые я услышал, говорят о том, что человек быстро вникает в суть проблем. Мне кажется, что его можно поддержать на конкурсе. Впечатление, которое у меня сложилось сегодня, позитивное", - добавил он.